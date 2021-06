Często po jednym wypowiedzianym przez nowo poznaną osobę zdaniu wiemy, z kim mamy do czynienia. Jeśli ktoś wychodzi na dwór, wiadomo, że nie jest z Małopolski. „Przestań się guzdrać, dziołcho!" - powie z kolei zniecierpliwiony krakus do kobiety. Dziołcha powinna wtedy na niemiłego buca fuknąć i odpowiedzieć: „A ty przestań jojcyć!". Kiedy mimo trudnych początków jednak dojdzie do pojednania, na zgodę para może śmiało zjeść borówki…

Z katalogu językowych wpadek

W wysławianiu się nie chodzi jednak wyłącznie o regionalizmy. To, jakich słów używamy, świadczy o naszym pochodzeniu, wykształceniu, zainteresowaniach, a często i poglądach. - Język, którym się posługujemy, określa nas w równym stopniu jak nasz wygląd. Skoro więc poświęcamy tyle czasu, energii i pieniędzy, by sprostać aktualnym wymaganiom narzucanym przez modę, warto poświęcić chwilę uwagi temu, co się dzieje, gdy otworzymy usta, by dać wyraz swoim myślom, i co w jednej chwili może utwierdzić albo zrujnować nasz długo wypracowywany wizerunek - mówi Iwona Haberny z Fundacji Bookowy Dom, organizującej akcję „Jemy borówki na polu, czyli wakacyjne spotkania z językiem polskim". Spotkania odbędą się 30 i 31 lipca w Rabce-Zdroju, a wezmą w nich udział m.in. Michał Rusinek, który opowie o „Katalogu językowych wpadek, czyli jakich zwrotów i słów używać, by spalić się w oczach odbiorcy" oraz Agnieszka Frączek, Anna Mróz, Artur Czesak i inni mistrzowie słowa.