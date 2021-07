- Jestem w domu, nabieram sił, planuję przyszłość - cieszy się Joanna.

Zachorowała jesienią ubiegłego roku, była wtedy w Tatrach, chciała wejść na Szpiglasowy Wierch, ale nie miała siły. Po powrocie do Krakowa zrobiła badania, okazało się, że ma białaczkę. Jej rodzina, przyjaciele i znajomi z Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich szybko opublikowali post na Facebooku, że szukają dawcy szpiku dla Joanny.

Długo nie było dobrych wieści, chociaż dużo ludzi zarejestrowało się do baz dawców. Joanna pomyślała wtedy, że ten gest setek ludzi nie powinien się zmarnować, bo jeżeli jej nie się udało znaleźć genetycznego bliźniaka, to może znajdą go inni.

I to było dla niej najważniejsze - pomóc tysiącom chorych, o których nikt się nie upomniał i dla których nikt nie walczy. To osoby starsze, samotne, w depresji. Tłumaczyła wtedy, że szpik nie jest potrzebny tylko jej. I z każdym takim apelem w bazach rejestrowały się kolejne osoby.

- Nasza prośba trafiła, bo to jeszcze monitorowaliśmy, do 35 tys. odbiorców, post udostępniono 150 razy - mówi Małgorzata Radwan, przyjaciółka Joanny.

- Potencjalni dawcy czekają więc na telefon ze szpitali, że wtedy i wtedy będą potrzebni, bo znalazł się ktoś, kto jest ich genetycznym bliźniakiem - opowiada Joanna.

Wśród dawców, którzy wtedy odpowiedzieli na jej apel, nie było tego, który mógłby pomóc. Ten człowiek znalazł się za granicą. Po wielu badaniach potwierdzających zgodność i tygodniach przygotowań do przeszczepu Joanna Stasielak dostała nowy szpik 23 czerwca.

Joanna: Cudownie, że w ogóle mogę czekać

Joanna chciałaby podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel jej przyjaciół i znajomych. Zresztą nie tylko im - milionom ludzi na całym świecie, którzy zarejestrowali się w bazach dawców (chociaż do nich będzie trudniej dotrzeć, ale internet przekracza bariery geograficzne i czasowe). Jak? Na pewno wystąpi w spocie, który przygotują jej znajomi, opowie o swojej historii i zachęci do rejestrowania się w bazach. Kiedy wyzdrowieje, będzie chciała zaprosić na wycieczki w Tatry wszystkich tych, którzy zgłosili chęć zostania dawcą.

- Nie wiem, jak inaczej mogłabym podziękować. Odwdzięczę się tym, co dla mnie najważniejsze - podzielę się moją wielką pasją - tłumaczy Joanna. - Będę prosić ludzi, by nie odkładali decyzji o rejestracji w bazie dawców na później. Wielu z nas nie ma czasu, żeby czekać na to "później". A w siedmiomiliardowym świecie każdy z nas ma bliźniaka genetycznego i on wcześniej czy później się znajdzie. Ważne, żeby wcześniej. Ja mogę już planować moje życie, chciałabym, żeby inni chorzy też mogli. W góry wrócę pewnie w przyszłym sezonie, ale kupiłam właśnie narty skiturowe. Teraz czekam na szczepionkę przeciw koronawirusowi, żeby jeszcze lepiej się zabezpieczyć. Cudownie, że w ogóle mogę czekać.

Warto wiedzieć, że proces rejestracji w bazie dawców szpiku nie jest skomplikowany - wystarczy zamówić pakiet rejestracyjny, wypełnić formularz i pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka (co nie wiąże się z żadnym dyskomfortem). To wszystko trzeba potem odesłać do fundacji walczącej z nowotworami krwi, który w Polsce jest kilka (może być też międzynarodowa organizacja DKMS). Jeżeli okaże się, że ktoś potrzebuje szpiku, potencjalny dawca dostanie wiadomość. Pobieranie szpiku nie jest bolesne - w większości przypadków szpik pobiera się z krwi obwodowej.