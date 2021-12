Po ponad rocznej przerwie do Zakopanego powracają cykliczne imprezy zimowe. Górale duży ukłon robią w stronę miłośników białego szaleństwa - tylko w ciągu najbliższych trzydziestu dni na narciarzy czeka szereg zawodów i wydarzeń sportowych.

Jednym z głównym punktów sportowego kalendarza pod Giewontem będzie Puchar Zakopanego Amatorów w Narciarstwie Alpejskim. W zawodach może wziąć udział niemal każdy - wystarczy skończyć 18 lat i jednocześnie nie być czynnym zawodnikiem, czyli przez ostatnie pięć lat nie brać udziału w zawodach.

- Puchar ten będzie rozgrywany na trzech stokach i w trzech różnych terminach. Najpierw zaczynamy 9 stycznia na Harendzie, potem przenosimy się na świętą górę narciarstwa polskiego, do serca Tatr, czyli na Kasprowy Wierch. Imprezę zamykamy na Polanie Szymoszkowej 19 lutego - mówi nam Kinga Ripper, naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej w Zakopanem.

Puchar Zakopanego to nie tylko dobra zabawa czy sprawdzenie własnych umiejętności na tle innych zawodników. Podczas imprezy będzie można zdobyć punkty Polskiego Związku Narciarstwa. Co więcej, wydarzenie to stanowi także jedną z edycji Mistrzostw Polski Amatorów.

W czasie gdy dorośli będą rywalizować między sobą, dzieci będą mogły wziąć udział w 44. lidze sportów zimowych. To jednak nie koniec atrakcji dla najmłodszych pod Tatrami.

World Snow Day, czyli zakopiańska gratka dla rodzin z dziećmi

- World Snow Day to światowy dzień śniegu, który organizuje FIS. Już po raz jedenasty będziemy brać udział w niej jako organizator. To dwudniowa impreza przygotowana z myślą o najmłodszych. Pierwszego dnia, 15 stycznia, zapraszamy dzieci do udziału w zawodach narciarskich i snowboardowych na stokach Nosala. Będziemy też aktywizować rodziców. Aby dziecko mogło wziąć udział w zawodach, rodzic będzie musiał podbiec na rakietach śnieżnych do dziecka i dopiero wtedy będzie ono mogło wystartować. To taki rodzaj sztafety - tłumaczy Ripper.

Natomiast w drugim dniu World Snow Day (16.01) na Górnej Równi Krupowej najmłodsi będą kontynuować swoje zmagania, m.in. w narciarstwie biegowym.

- Zakopane jest zimową stolicą Polski, chcemy przygotować atrakcje zarówno dla jego mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów. Ostatni czas związany z pandemią mocno odcisnął się na naszym zdrowiu i uważam, że takie aktywizowanie całych rodzin jest jak najbardziej słuszne. My w Zakopanem mamy do tego niepowtarzalne i najlepsze w Polsce warunki - dodaje naczelnik.

W tym samym czasie (15.01 i 16.01) na Polanie Szymoszkowej odbędzie się 12-godzinny Slalom Maraton. Rokrocznie w wydarzeniu bierze udział prezydent Andrzej Duda. Podobnie ma być i tym razem. Prezydent ma pełnić rolę kapitana drużyny złożonej z najlepszych polskich zawodników. Będą oni mieli za zadanie przez dwanaście godzin zjeżdżać po stoku narciarskim. Każdy z tych zjazdów będzie przeliczony na materialną pomoc udzieloną dzieciom z niepełnosprawnościami należących do Fundacji Handicap Zakopane, którą prowadzi utytułowana polska narciarka alpejska, Małgorzata Tlałka-Długosz.

Styczeń w Zakopanem. Skoki narciarskie i kolędy

To jednak nie koniec wydarzeń zaplanowanych na 15 i 16 stycznia. W sobotę i niedzielę kibice skoków narciarskich będą mogli na żywo obejrzeć konkurs Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Będą to zarówno zawody indywidualne, jak i drużynowe.

Ale Zakopane chce przyciągnąć do siebie nie tylko miłośników sportów zimowych. Wraz z trwającym nadal okresem świąteczno-noworocznym od 24 grudnia do 2 lutego trwa 13. Festiwal Kolęd Pieśni Bożonarodzeniowych i Pastorałek "Dobrze żeś się Jezu pod Giewontem zrodził". Tym samym we wszystkich zakopiańskich kościołach będzie można posłuchać kolęd współczesnych, jak i tradycyjnych, zarówno w wykonaniu zespołów regionalnych z naszego terenu, jak i gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wśród nich znajdą się m.in. zespół Mazowsze, Halina Frąckowiak, Natalia Kukulska czy Łukasz Zagrobelny.