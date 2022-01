Z okazji World Snow Day władze Zakopanego razem z FIS już po raz 11. przygotowały zawody z myślą o najmłodszych. Przez dwa dni (15 i 16 stycznia) dzieci w różnym wieku będą ze sobą rywalizować o zwycięstwo.

World Snow Day w Zakopanem. Dzieci będą rywalizować pod Nosalem

– Pierwszego dnia, w sobotę 15 stycznia, zapraszamy dzieci do udziału w zawodach narciarskich i snowboardowych na stokach Nosala. Będziemy też aktywizować rodziców. Aby dziecko mogło wziąć udział w zawodach, rodzic będzie musiał podbiec na rakietach śnieżnych do dziecka i dopiero wtedy będzie ono mogło wystartować. To taki rodzaj sztafety – tłumaczy Kinga Ripper, naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zakopane.