Rozpoczęła się zbiórka na odbudowę spalonej Gorczańskiej Chaty. "Świata bez niej sobie nie wyobrażamy"

To właśnie ona i jej mąż Radek zainicjowali zbiórkę na odbudowę schroniska na stronie zrzutka.pl. Zamieszczają tam wzruszające wspomnienie chaty i piszą, że jako małżeństwo nie wyobrażają sobie świata bez Gorczańskiej.

„Poznaliśmy się w gochowej [to skrót od Gorczańskiej Chaty – red.] kuchni. Ona przyszła z rajdem, on siedział na obsłudze… ot taka prosta historia"

– czytamy we wspomnieniu. Małżeństwo ma dwójkę dzieci, z którymi wiele razy było w Chacie.

„Od początku istnienia przez jej progi przeszły tysiące turystów. W kuchni, przy jej ciepłym piecu, gotowaliśmy, poznawaliśmy się, dyskutowaliśmy, śpiewaliśmy, czytaliśmy, pracowaliśmy, a to i tak jeszcze nie koniec długiej listy… Chata była dla wielu z nas schronieniem i miejscem odpoczynku, do którego wracaliśmy chętnie od lat. Niestety, w najbliższym czasie nie będzie to możliwe (…). Ludzie, którzy tworzyli to miejsce i nadali mu niepowtarzalny klimat, zostali. To właśnie z nimi i dla nich postanowiliśmy założyć tę zbiórkę, by pokazać, że to nie koniec historii tego wspaniałego miejsca" – czytamy.

W zbiórkę zaangażowali się także Paweł Miśkowiec, prezes Zarządu Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie („związany z Chatą od dnia, a właściwie nocy egzaminu na przewodnika górskiego w 2001 r., gdy na skrzypiącej pryczy w sali kominkowej zakuwał o historii partyzantki w Gorcach"), i Agnieszka Jankowska, wielbicielka gór, przedstawiana jako „malarz-tynkarz-akrobata" („W wyobraźni już widzi odbudowaną Chatę, choćby miała sama ją układać belka po belce").

Sponsorzy poszukiwani

„Jesteśmy na etapie zmagania się z dokumentami dla ubezpieczyciela. Nawiązaliśmy kontakt z biurem projektowym i przygotowujemy dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na odbudowę u właściwego inspektora nadzoru. Prowadzimy też rozmowy ze sponsorami i patronami, którzy chcą zaangażować się w odbudowę Chaty. Na bieżąco będziemy informować o wszystkich aktualnościach i miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli pochwalić się pierwszymi sukcesami" – piszą inicjatorzy zbiórki.

Akademicki Oddział PTTK w Krakowie, który był właścicielem chaty w Gorcach, też szuka sponsorów chętnych, by pokryć koszty odbudowy. Te są szacowane na 750 tys. zł. Niewykluczone, że zostanie powołana specjalna fundacja, która zajmie się inwestycją.

„W dobie coraz większej liczby pensjonatów i hoteli, gospodarstw i domków na wynajem, takich miejsc jak Chata – oferujących noclegi i udostępniających zaplecze socjalne przez całą dobę, w przystępnych cenach – jest coraz mniej. »Nowa« Gorczańska Chata będzie taka, jaką pamiętacie, tylko po prostu opakowanie będzie trochę świeższe" – czytamy na zrzutka.pl.